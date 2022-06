Il coach di Jacobs: «Quando corre sa utilizzare il sentimento più potente, l’amore»

Paolo Camossi a Specchio: «Ha un carattere incredibile. Un difetto? Nella vita è sempre in ritardo, in pista mai. Ed è troppo buono».

Il coach di Marcell Jacobs, Paolo Camossi, ha rilasciato un’intervista a Specchio. Camossi è un ex triplista, campione

del mondo indoor nel 2001.

La prima volta che ha visto Jacobs?

«A Gorizia, nel 2012, ho lavorato con lui una settimana. Aveva i capelli da Napo Orso Capo, tutto dinoccolato, con una tuta fuori taglia. Era appena entrato in Polizia. Abbiamo giocato a baseball».

La prima volta che lo ha allenato sul serio?

«Ottobre 2015. Ho visto una forza della natura. Il mio ex allenatore mi mise subito pressione “Paolo, attento, hai un diamante fra le mani”».

Che cosa ha di speciale Jacobs?

«Il carattere. La capacità di mettersi in gioco e un livello di concentrazione impressionante».

Jacobs, dice, gareggia con il sorriso.

L’atletica azzurra è un sistema o un insieme di singoli?

«A oggi un insieme di singoli, ma il one man show non esiste più. Marcell ha una squadra e fa gruppo. La competizione di oggi ci chiede di allargare l’orizzonte. In Italia forse siamo ancora troppo edonisti, tutti vogliono apparire, ma solo chi gareggia ha l’occhio di bue addosso. Se si accetta questa logica si può collaborare di più».