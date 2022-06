Corsport: Mourinho è una garanzia ma i Friedkin devono prendergli i musicisti per l’orchestra

Quale Roma sta nascendo? Quale Roma si può effettivamente immaginare? Sono le domande che si pone il Corriere dello Sport.

Il Milan ha appena vinto lo scudetto ma sta perdendo un giocatore dietro l’altro perché frenato dalla transizione societaria. Impossibile non notarlo. Come è impossibile ignorare che finora le nostre società si siano mosse solo su prestiti o svincolati.

Mourinho “chiede uno sforzo per alzare l’asticella”.

Mourinho è un genio quando lancia Zalewski che fatica a giocare nella Primavera ma nello stesso tempo chiede giocatori pronti per combattere la sua battaglia. (…) La sua chiarezza espositiva, garbata nei toni riservati ai Friedkin e addirittura a chi li rappresenta in sede di mercato, svela la richiesta ineludibile di assecondarne gli istinti agonistici: datemi un gruppo come dico io, io poi cambio la storia.

Mourinho aspetta un calciatore che forse la Roma non ritiene così indispensabile: una seconda punta alla Dybala.

Ora tocca ai Friedkin, che non parlano mai in pubblico ma in privato sono interlocutori costanti dell’allenatore, creare le premesse per una crescita ulteriore, graduale e costante. (…) Mourinho è garanzia di rendimento, di titoli, di felicità, a patto di dirigere un’orchestra di musicisti che suonino le sue note.