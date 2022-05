Nicola: «Contemporaneità? Non voglio alibi di nessun genere, la Salernitana gioca domani»

«Non è questo il momento e non è questa la sede per parlare della questione della contemporaneità, vi dirò in futuro come la penso su queste dinamiche. In questo percorso ci siamo trovati di fronte diverse situazioni particolari, per me la mia squadra deve togliersi dalla testa preconcetti e pensieri che non dipendono da noi. Alla Salernitana tocca giocare domani, le altre non ci devono interessare. Non voglio alibi, di nessun genere»