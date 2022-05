CorMez: Olivera, il Getafe si accontenterebbe di 15 milioni per cederlo, il Napoli non va oltre i 12

La prossima settimana potrebbe esserci l’assalto decisivo al terzino sinistro del club spagnolo. L’accordo con il giocatore c’è, manca quello col club

La prossima settimana potrebbe essere il momento decisivo per l’assalto del Napoli al terzino sinistro del Getafe, Mathias Olivera. C’è l’accordo tra il Napoli e il calciatore, ma non ancora quello con il club spagnolo, in virtù di una distanza di circa 3 milioni tra domanda e offerta. Il Corriere del Mezzogiorno scrive:

“La prossima settimana dovrebbe rappresentare il momento decisivo per l’assalto a Mathias Olivera, esterno sinistro del Getafe che deve ancora chiudere i discorsi relativi alla salvezza in Liga. C’è l’accordo con il giocatore, manca quello definitivo con il club spagnolo: ballano qualche milione di differenza e l’intesa sulle modalità di pagamento. Il Getafe chiede il pagamento della clausola di 20 milioni ma è pronto ad accettare anche 15 milioni. Il Napoli finora non è andato oltre la cifra di 12 milioni bonus inclusi”.