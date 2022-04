Kvaratskhelia (in attesa del Napoli) si diverte nel campionato georgiano: due gol e un assist ieri – VIDEO

Un tiro a volo col sinistro e poi un tiraggiro di destro all’incrocio dei pali, oltre a un altro paio di giocate determinanti. Ha colpi interessanti

Il Napoli ha praticamente preso Khvicha Kvaratskhelia, ventunenne talento georgiano. In qualche modo ha dovuto ammetterlo anche Giuntoli intervistato pochi giorni fa da Kiss Kiss Napoli. Sul Napolista avevamo già pubblicato un video dove metteva in mostra colpi importanti nella partita della Georgia contro la Spagna. Chiaramente giocare contro la Spagna è diverso che giocare nel campionato georgiano. Campionato georgiano dove Kvaratskhelia sta giocando gli ultimi mesi della stagione dopo aver rescisso il contratto col Rubin Kazan dopo l’invasione dell’Ucraina. Sta giocando alla Dinamo Butumi. Chiaramente il livello del campionato è quello che è, ma il ragazzo continua a far parlare di sé. Ieri ha realizzato due gol (uno col destro e uno col sinistro), un assist e un’altro paio di giocate importanti. Sono documentate in questo video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Team Khvicha Kvaratskhelia (@team.kvara)