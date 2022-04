Giuntoli: «Proveremo a portare Kvaratskhelia a Napoli. Olivera è diverso da Mario Rui, ci interessa»

A Radio Kiss Kiss Napoli: «C’è la volontà di riscattare Anguissa. Belotti? in questo momento non ci pensiamo. Traorè è molto bravo, ma ora pensiamo ai nostri»

Nell’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha risposto anche a diverse domande relative al mercato. Tanti i nomi caldi, per la prossima sessione estiva. Tra questi quello del giorgiano Kvaratskhelia. Giuntoli lo ha definito il primo della lista dei rinforzi.

«Diciamo che è un ragazzo che seguiamo da tempo e cercheremo di fare il massimo per portarlo a Napoli, ma c’è ancora un po’ di tempo e dobbiamo ancora un po’ aspettare, speriamo che le cose maturino nel modo giusto nel calciomercato. E’ uno dei primi della lista , ha i parametri tecnici, economici, fisici e mentali per giocare nel Napoli, è molto interessante e proveremo a portarlo sicuramente al Napoli».

Ha poi confermato la volontà del club di riscattare Anguissa:

Su Olivera, del Getafe, il cui nome è stato accostato più volte al mercato del Napoli:

Nessuna considerazione, invece, al momento, per Belotti.

«In questo momento onestamente, avendo Petagna, Osimhen e Mertens non stiamo pensando di fare altre cose in attacco, tra due mesi possono cambiare un sacco di cose, è un gran giocatore, sarebbe una bella occasione per tutti, ma in questo momento non ci pensiamo».