Gli ultras della Lazio: «Non obbligheremo nessuno a non entrare allo stadio, ognuno scelga in coscienza» 

Il nuovo comunicato: «La nostra è una protesta pacifica, dei laziali che ci sono sempre stati e si sentono presi in giro»

Domani sera si gioca Lazio-Milan. La tensione è altissima, per il muro contro muro degli ultras biancocelesti con il presidente Lotito, per la questione del caro biglietti (i tagliandi per Curva e Distinti costano 40 euro). Gli ultras si sono dati appuntamento a Ponte Milvio per marciare verso l’Olimpico. Lo stadio sarà popolato in prevalenza da tifosi rossoneri.

Ieri si erano diffuse voci di un possibile scontro tra i gruppi di tifosi organizzati delle due tifoserie. Gli ultras laziali hanno voluto chiarire la loro posizione con un nuovo comunicato. Lo riporta Il Tempo.

«Quella di domenica è una protesta pacifica, è la protesta di tutti i Laziali che ci sono sempre stati e che si sentono presi in giro. Nessuno obbliga la gente a non entrare, a differenza delle falsità riportate da alcuni giornali. Sta alla coscienza di ognuno fare la propria scelta. Ci vediamo a Ponte Milvio alle 15 e poi tutti insieme sotto la Curva Nord per sostenere la nostra Lazio».