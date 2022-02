Cvc fa bene alla Liga: i club spagnoli hanno triplicato gli investimenti nel mercato di gennaio

Sono stati spesi 64 milioni, di cui l’86% dal Barcellona. Nel gennaio 2021 la spesa ammontava a 20 milioni circa. Un deciso aumento

L’accordo tra la Liga spagnola e il fondo Cvc ha già dato i suoi frutti. Secondo quanto riferisce Palco23, ripreso da Calcio e Finanza, i soldi immessi nel campionato spagnolo hanno fatto triplicare gli investimenti nell’acquisto di giocatori sul mercato invernale. Siamo a 64 milioni di euro.

Più nel dettaglio, i club della Liga hanno effettuato 40 trattative di mercato in entrata. Nel mese di gennaio dell’anno scorso, erano stati investiti circa venti milioni di euro, quest’anno c’è stato un deciso aumento.

L’86% della cifra totale è stato speso dal Barcellona, che ha ingaggiato Ferran Torres (55 milioni), Dani Alves e Pierre-Emerick Aubameyang a parametro zero, oltre a Adama Traore, in prestito con diritto di riscatto.

Nessuna operazione chiusa dal Real Madrid, mentre l’Atletico Madrid ha ingaggiato Daniel Wass (in arrivo dal Valencia per 2.7 milioni di euro), Reinildo Mandava (acquistato dal Lille per 3 milioni) e venduto Kieran Trippier al Newcastle per 15 milioni di euro.

Il Siviglia ha chiuso per Anthony Martial, in prestito dal Manchester United, e Tecatito Corona, dal Porto per circa 3 milioni di euro.

Tredici dei venti club della Liga, scrive Calcio e Finanza, non hanno effettuato operazioni che hanno comportato un costo, né in entrata né in uscita.

Vallo a spiegare alla Lega Serie A che al fondo Cvc, all’epoca, ha detto no.