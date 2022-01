Il “mostruoso” ingaggio di Insigne sui giornali canadesi è una notizia minore

Si abitui alla nuova realtà: a Toronto sarà “solo” un giocatore di pallone, in un mondo mediatico dominato da basket e Hockey su ghiaccio

E’ vero, i giornali anglosassoni rispettabili in generale prima di dare per ufficiale una notizia la verificano sempre bene con le proprie fonti. E non si lasciano andare quasi ad un clamore eccessivo. I giornali canadesi dunque lasciano ancora qualche scricchiolante dubbio mentre riportano la notizia della firma di Lorenzo Insigne con il Toronto.

Ma ad una prima occhiata è evidente una cosa: Insigne dovrà fare i conti con una nuova realtà in cui non sarà più al centro dell’attenzione. Ma nemmeno ai margini. Occuperà il posto che compete ad una “star” del pallone in Canada: un taglio basso alla firma, un trafiletto magari nelle giornale storte.

Perché nemmeno l’ingaggio a cifre stratosferiche del capitano del Napoli – a suo modo una stella del calcio europeo, per i canoni d’oltre oceano – conquista l’apertura sui media canadesi. Nemmeno sul Toronto Star, che pure è il giornale della città che andrà ad abitare. Non lo è sull’edizione cartacea, dove occupa la parte inferiore di una pagina dominata dai Raptors. Non lo è nemmeno sui siti online, né sul Toronto Star, né sul The Globe and Mail, quotidiano tra i più letti in assoluto.

Insigne passerà dall’ossessiva attenzione napoletana ad una pacifica coesistenza mediatica, in toni decisamente minori, con sport ben più quotati: il basket, l’hockey su ghiaccio. E lì, da qualche parte, lui. Pur con i suoi 16 milioni di euro l’anno.