Alvaro Vitali: «Quando il telefono ha smesso di squillare, alzavo la cornetta per controllare che funzionasse»

Su Specchio, un’intervista ad Alvaro Vitali. 71 anni, ha girato tanti film con Edwige Fenech, Gloria Guida e Lino Banfi. Dal 1983 è sparito dai radar ed è caduto nella depressione.

Due le sue passioni: la Roma e la musica. Sulla Roma:

«Andavo anche allo stadio a vederla, in tribuna Tevere, ma la gente mi riconosceva e passavo tutto il tempo a firmare autografi. Una volta mi sono girato verso un gendarme e gli ho chiesto: ‘Ma com’è finita la partita?’, perché non ero riuscito a vederla».

Ha lavorato con donne bellissime, senza alcun imbarazzo.

«Facevamo dai tre ai cinque film all’anno, fra noi attori e attrici che stavamo così spesso insieme c’era questa fratellanza per cui, quando ci si spogliava gli uni di fianco alle altre, non ci facevamo neanche caso. Eravamo tutti amici, ma ora non ci si vede e non ci si sente più».