Immobile positivo al Covid. Era già in isolamento, nessun rischio per la Lazio

L’isolamento precauzionale di cui si è scritto ieri diventa isolamento a tutti gli effetti per contagio Covid. L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, è risultato infatti positivo. Il Corriere dello Sport scrive:

La moglie Jessica era risultata positiva la settimana scorsa.

“Immobile e la moglie martedì scorso avevano partecipato alla cena di Natale della Lazio. Il bomber si era isolato mercoledì, dopo l’allenamento del pomeriggio, appena aveva saputo che Jessica era risultata positiva. Da allora è sparito dai radar. Si è rinchiuso in un’ala della villa di Monte Mario per evitare contatti rischiosi. Nel frattempo si è allenato e si è sottoposto a vari tamponi, tutti risultati negativi”.

Il bomber è doppiamente vaccinato.

“I compagni, non essendo stati a contatto con lui per cinque giorni, finora non sono stati sottoposti a screening”.