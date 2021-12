Fiorentina, ufficiale l’arrivo di Ikoné

La Fiorentina ha concluso l’acquisto di Ikoné dal Lille. L’attaccante francese classe 98′, protagonista della vittoria del campionato dell’anno scorso, arriva per una cifra vicina ai quindici milioni di euro. L’operazione – dopo le visite mediche che il ragazzo ha sostenuto qualche giorno fa – è stata ufficializzata dallo stesso club francese con un comunicato ufficiale.

Il LOSC conferma l’accordo totale con l’ACF Fiorentina per il trasferimento di Jonathan Ikoné (23) al club di Serie A. Il nazionale francese (4 presenze, 1 gol) firmerà definitivamente il 3 gennaio 2022, data di apertura della finestra di trasferimento in Italia. Tuttavia, gli è stato concesso di unirsi all’Italia in anticipo per partecipare alla ripresa degli allenamenti per la Fiorentina.