Fiorentina, preso Ikoné. Sta svolgendo le visite mediche

L’ormai ex numero 10 dei campioni di Francia è già in Città. Ottimo colpo per Commisso

Ikoné, attaccante classe 98′ del Lille, numero 10 dei campioni di Francia in carica, è virtualmente un nuovo calciatore della Fiorentina. Il ragazzo sta svolgendo proprio in questi minuti le visite mediche presso la clinica Fanfani di Firenze. Ottimo colpo per Commisso.