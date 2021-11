Schwazer si confessa: “Ero un tossico. Ragionavo da tossico. O meglio, sragionavo”

Nove mesi dopo l’archiviazione del procedimento penale per doping, nato dall’accusa alla vigilia dei Giochi di Rio 2016, e 6 mesi dopo il no del Tas di Losanna che gli ha precluso Tokyo 2020, Schwazer si racconta in maniera cruda e senza auto assolversi, perché ora sa di aver sbagliato

“Quando ho toccato il fondo, mi sono chiesto come mi fossi cacciato in quella situazione. Quel giorno ha segnato la rinascita dell’uomo che avevo dentro e che da tanto tempo non trovava spazio per uscire. Quel giorno ho capito di essere in un labirinto immenso e apparentemente senza via d’uscita, nel quale brancolavo da anni. Un labirinto nel quale avevo perso tutto. La persona che ero, la mia fidanzata, la credibilità, la dignità. Solo ora ne sono uscito. Sono sopravvissuto a un’imboscata, una macchinazione subdola e crudele che in altri momenti mi avrebbe annientato. Ancora oggi, a distanza di cinque anni, non so come ho fatto a mantenere l’equilibrio. Questa è la storia che voglio raccontare”