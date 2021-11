Reina: “Il lancio di oggetti è un problema sociale. In Inghilterra non succede: facciamoci una domanda”

Pepe Reina, portiere della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Salernitana.

Quando hai quasi quarant’anni, i record si compiono da soli. L’importante è mettersi a disposizione della squadra e dell’allenatore. Il segreto è la dedizione per quello che fai, ho reso il calcio una ragione di vita: devi riposare e mangiare bene, cose che non si vedono da fuori.

Siamo in un periodo di transizione, stiamo accettando le idee di Sarri. Abbiamo fatto importanti passi in avanti e stiamo diventando una squadra solida. Se raggiungiamo l’Europa il mio contratto si rinnoverà di un anno: è questo il mio obiettivo. Io e Strakosha siamo amici. Ribery? Abbiamo un buon rapporto, è sempre un piacere vederlo, lo stimo molto.

Non so le regole francesi, ma è un peccato che nel 2021 i tifosi non possano seguire le squadre in trasferta. Il lancio di oggetti è un problema sociale, non di calcio. In Inghilterra questo non succede mai, qui invece sì e sempre sugli stessi campi: facciamoci una domanda.