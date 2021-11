La Figc ha già avviato le procedure per chiedere la disponibilità dell’Olimpico per il playoff Mondiale

La Figc ha già avviato le procedure per chiedere la disponibilità ad ospitare lo spareggio mondiale all’Olimpico. L’Italia giocherà la prima partita in casa, come testa di serie. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Aspettando le indicazioni che gli arriveranno a breve dal ct in proposito, per quanto riguarda la Federazione, già sono iniziate le prime importanti iniziative: la prima riguarda la sede della prima partita dei play off che l’Italia testa di serie giocherà in casa. L’Olimpico di Roma è stato considerato lo stadio giusto per capienza, calore, logistica rispetto a Coverciano e le procedure per ottenerne la disponibilità sono già state messe in atto”.