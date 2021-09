Il Giornale: Allegri è furioso con Agnelli e Cherubini per com’è stato sostituito CR7

L’allenatore si aspettava un colpo di spessore rispetto a Kean, specialmente dopo la brutta sconfitta con l’Empoli

Anche la Juventus è stata costretta a rivedere la propria politica di mercato a causa della crisi che stanno vivendo i grandi club. Ma Massimiliano Allegri si aspettava qualcosa in più, specialmente dopo la cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United.

Lo scrive Il Giornale, che sostiene che il tecnico sia “furioso con Agnelli e Cherubini, non erano questi i patti”. Evidentemente, l’allenatore si aspettava un colpo di spessore per sostituire il portoghese e non Kean, specialmente dopo la brutta sconfitta interna con l’Empoli.