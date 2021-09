Libero: per prendere Kean (a 38 milioni), la Juve s’è dovuta accollare un altro calciatore di Raiola

Libero scrive che il comunicato della Juventus relativo alla cessione di Ronaldo (venduto allo United a 15 milioni pagabili in cinque anni, più 8 di bonus) ha fugato i residui dubbi sul disastro economico-finanziario dell’operazione. Non solo. Libero scrive che per prendere Moise Kean (che alla fine costerà tra i 35 e i 38 milioni), la Juve ha dovuto accollarsi un giocatore della scuderia di Mino Raiola procuratore di Kean.

E per giunta, come “commissione” per Mino Raiola procuratore di Kean, la Signora si è dovuta accollare pure l’acquisto di Mohamed Ihattaren, marocchino di nazionalità olandese messo fuori rosa dal Psv Eindhoven (perché mesi fa si dette malato per poi volare altrove e farsi pizzicare nel centro sportivo del Nizza con cui discuteva il possibile approdo visto il contratto in scadenza nel 2022), pagato circa 5-6 milioni e che fa contenta solo la Sampdoria, che lo accoglie in prestito. Insomma, Ronaldo è approdato Oltremanica, magli effetti dell’eraCR7 sulla Juve si vedranno ancora per molto.