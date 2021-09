Corriere: Osimhen deve contenere l’esuberanza caratteriale che in campo può essere penalizzante

Al nigeriano non bastano le lezioni di tattica, Spalletti lavora anche sulla sua testa. Stasera si va in cerca della prova di continuità

Stasera Udinese-Napoli. Il tecnico partenopeo, Luciano Spalletti, non ha parlato in conferenza stampa. Sul Corriere della Sera Monica Scozzafava scrive delle sue indicazioni a Osimhen, uno dei suoi da cui si aspetta di più, a patto che contenga l’esuberanza caratteriale.

“Spalletti invece sceglie la via del silenzio per il pre-gara, ma di parole ne dice tante proprio a Osimhen: non bastano al nigeriano le lezioni di tattica, l’eroe di Leicester deve contenere l’esuberanza caratteriale che in campo può essere penalizzante”.