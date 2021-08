Insigne non si è allenato, leggera infiammazione al ginocchio. Zielinski e Lozano in gruppo

Il capitano ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Lavoro a parte anche per Mertens e Ghoulam

Insigne non si è allenato. Il Napoli ha ripreso a lavorare oggi nel pomeriggio a Castel Volturno in vista della partita di domenica sera contro il Venezia. Alla seduta non ha partecipato Lorenzo Insigne che ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un leggera infiammazione al ginocchio destro.

In gruppo invece Zielinski e Lozano, il messicano è così rientrato dopo lo spaventoso incidente di gioco di un mese fa. Mertens e Ghoulam hanno svolto lavoro personalizzato in campo.