Per chiudere la ferita di Lozano sono stati necessari 40 punti di sutura

Il presidente della federazione messicana, Yon De Luisa, ieri ha fornito altri dettagli sull’infortunio subito da Lozano nella partita contro Trinidad e Tobago, domenica scorsa. Ha rivelato che

Il dirigente, scrive la Gazzetta dello Sport,

“ ha chiesto lumi alla Concacaf sul comportamento arbitrale , visto che nonostante quello scontro fosse apparso a tutti tremendo, l’arbitro non avesse consentito ai medici di entrare subito in campo, rischiando di poter peggiorare le condizioni del giocatore”.

Lozano resterà tutta la settimana a Dallas sotto osservazione, per scongiurare complicazioni neurologiche, scrive la rosea. Nessuno, al momento, può prevedere i tempi effettivi del suo recupero.

“Si spera, se non ci saranno complicazioni, di poterlo rivedere fra un mese in ritiro a Castel di Sangro, ma dopo lo stop e senza una preparazione adeguata improbabile possa essere disponibile per il via della Serie A il 22 agosto”.