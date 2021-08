Gazzetta: Sarri sarrizza la Lazio, mai nella storia del club così tanti gol nelle prime due di campionato

In appena 180 minuti la squadra ha già ottenuto il punteggio pieno con un gran numero di reti. Nonostante il tecnico avesse parlato di cantiere aperto

“Maurizio Sarri è riuscito a “sarrizzare” la Lazio nel giro di appena 180 minuti”.

Lo scrive Stefano Cieri sulla Gazzetta dello Sport. Alla vigilia del debutto in campionato il tecnico aveva parlato di un cantiere ancora aperto e di una squadra in costruzione, aveva dichiarato che ci sarebbe voluto del tempo per realizzare il progetto. Invece la squadra è entrata già nei meccanismi dell’allenatore ed ha segnato anche un record.

“Invece, pronti via, la Lazio ha subito fatto vedere cifre di gioco elevate. Ed ottenuto sei punti su sei. Di più, ha anche stabilito un record. Mai, nella sua storia, la squadra biancoceleste aveva realizzato nove gol nelle prime due giornate di campionato (il precedente record era di sette e risaliva addirittura alla stagione 1934-35)”.