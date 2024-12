Gasperini ha rifiutato Benfica, club arabi e inglesi. Se lascia l’Atalanta è solo per il Napoli (Kiss Kiss)

In caso di mancato accordo con Percassi, Gasperini ha già scelto la sua destinazione. Il Napoli pronto a offrire un triennale

Sono ore di riflessione per Gasperini. Ieri sera ha vinto l’Europa League con l’Atalanta, un’impresa del tecnico italiano molto apprezzato da De Laurentiis. E proprio il Napoli la tentazione più grande per Gian Piero. Secondo quanto scrive Radio Kiss Kiss Napoli, ha già rifiutato il Benfica e club dell’Arabia e della Premier League. Se dovesse lasciare l’Atalanta sarà solo per il Napoli.

In caso di addio a Bergamo, Gasperini ha già scelto la sua destinazione

L’indiscrezione di Radio Kiss Kiss Napoli:

+++Ultimissime Gasperini: ore di riflessione, ha rifiutato il Benfica, l’Arabia Saudita, due club della Premier. Se lascia Bergamo ha già scelto: solo il Napoli+++ — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) May 23, 2024

De Laurentiis pronto ad offrire un triennale. Napoli fiducioso (Repubblica)

De Laurentiis pronto ad offrire un triennale e un nuovo intrigante progetto per superare l’offerta dell’Atalanta. Lo scrive Repubblica.

“Tutto su Gian Piero Gasperini. E’ lui l’allenatore scelto dal Napoli per dare vita al nuovo corso degli azzurri dopo la fallimentare stagione che si concluderà domenica al Maradona contro il Lecce. Domani incontrerà il presidente Percassi e comunicherà la sua scelta. L’Atalanta ovviamente gli proporrà un nuovo contratto (quello attuale scade nel 2025) per rilanciare il ciclo e proseguire insieme. Il Napoli è fiducioso e spera di spuntarla: sul piatto c’è un triennale e la tentazione intrigante di ricostruire un progetto assieme al direttore sportivo Giovanni Manna che è già al lavoro per la rifondazione annunciata da De Laurentiis. Un allenatore come Gasperini va ovviamente supportato con giocatori adatti alla sua idea di calcio”.

