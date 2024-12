Bologna, c’è anche Italiano per il dopo Motta (Di Marzio)

Cercato anche dal Napoli, Italiano è in cima alle preferenze dei rossoblù. Ha uno stile di gioco simile a quello di Thiago Motta

Thiago Motta ha annunciato il suo addio al Bologna e si avvicina alla Juventus. Il presidente Saputo deve quindi trovare un sostituto capace di continuare il percorso iniziato dell’italo-brasiliano e di condurre il Bologna nella prima Champions League della sua storia. Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, tra i papabili sostituti c’è anche Vincenzo Italiano, in uscita dalla Fiorentina.

Italiano simile a Thiago Motta per stile di gioco

Scrive Di Marzio:

“Nella shortlist per la panchina del Bologna il primo nome è quello di Vincenzo Italiano. L’allenatore sembra essere sempre più lontano dalla Fiorentina, con cui si giocherà la finale di Europa League. Cercato anche dal Napoli, anch’esso a caccia dell’allenatore per la prossima stagione. Stile di gioco simile a quello di Thiago Motta, è in cima alle preferenze dei rossoblù.

Altre idee del Bologna sono quelle che portano a Raffaele Palladino ed Eusebio Di Francesco. Altri nomi che il Bologna segue sono quelli di Domenico Tedesco, attuale commissario tecnico del Belgio, e Maurizio Sarri, rimasto libero dopo l’addio alla Lazio a stagione in corsa.

Altri nomi che il Bologna segue sono quelli di Domenico Tedesco, attuale commissario tecnico del Belgio, e Maurizio Sarri, rimasto libero dopo l'addio alla Lazio a stagione in corsa. "Se torno in panchina? Dipende dalle opportunità che si verranno a creare", aveva dichiarato l'allenatore toscano qualche giorno fa. Sono due profili che piacciono ma al momento non c'è stata alcuna accelerazione per contattarli".

Anche il Nottingham Forest è interessato (Gazzetta)

Vincenzo Italiano ha già annunciato che lascerà la Fiorentina a fine stagione. Su di lui c’è l’interesse di diverse squadre, italiane ed estere. Una fra tutte il Napoli. De Laurentiis apprezza molto l’allenatore che ha portato la Fiorentina a due finali consecutive di Conference League. Italiano nella lista dei candidati per la panchina azzurra ma prima di lui, nelle gerarchie, ci sono Conte e Gasperini. Secondo la Gazzetta dello Sport, Italiano interessa anche al Nottingham Forest.

Il club di Premier League potrebbe aver già contattato il tecnico della Fiorentina. Ciò potrebbe significare allontanamento dal Napoli ma è presto per dirlo. Fin qui De Laurentiis non ha affondato il colpo per il rispetto e l’amicizia che lo lega a Comisso e che lo legava al compianto Joe Barone. Vedremo cosa accadrà, intanto si fa avanti il Nottingham Forest.

