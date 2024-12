Napoli, la prossima settimana previsto incontro tra l’agente di Meret e Manna (Schira)

Secondo quanto riporta Nicolò Schira, la prossima settimana si terrà un incontro a Milano tra Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo del Napoli, e l’agente di Alex Meret. Al centro dell’incontro la permanenza del portiere al Napoli.

Scrive Schira su X:

“Previsto un incontro la prossima settimana a Milano tra Giovanni Manna e Federico Pastorello per discutere e decidere il futuro di Alex Meret a Napoli. Il contratto del portiere scade nel 2025“.

Expected a meeting next week in Milan between Giovanni Manna and Federico Pastorello to discuss and to decide Alex #Meret’s future at #Napoli. The contract of the goalkeeper expires in 2025. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 23, 2024