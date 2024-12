Barcellona, Flick ha conquistato Laporta. Si attende la decisione su Xavi (Sky De)

Secondo Sky Sport De, Hansi Flick potrebbe presto diventare l’allenatore del Barcellona. Tutto dipende ovviamente dalla decisione su Xavi. La prossima settimana Laporta, presidente del Barça, incontrerà il tecnico. La sensazione che il presidente sia orientato per l’esonero, al punto che già ci sono stati dei contatti con Flick. Lo riporta il giornalista Florian Plettenberg.

Su X:

“Se Xavi dovesse lasciare il Barcellona alla fine della stagione, ora tutto è pronto per un trasferimento di Flick! C’è un accordo verbale tra Barcelona e Flick! Flick ha presentato al Barcellona un piano chiaro. Se Xavi se ne va, Flick è attualmente il miglior candidato in assoluto! Laporta, convinto al 100% di Flick“.

🚨🆕 News #Flick | IF #Xavi were to leave Barcelona at the end of the season, everything is now prepared for a transfer of #Flick!

✅ Excl.: Understand there is a verbal agreement between Barcelona/Flick!

➡️ Flick has presented Barcelona a clear plan.

If Xavi departs, Flick… pic.twitter.com/m9WVEQcTer

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 23, 2024