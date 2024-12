Povero Nadal: uscirà al primo turno del suo ultimo Roland Garros (miracoli esclusi)

Sorteggio infame: dovrà affrontare subito Zverev, il giocatore più in forma del momento. Sinner (se sta bene) verso una semifinale con Alcaraz (se sta bene pure lui)

L’ultima volta di Rafa Nadal al Roland Garros rischia di essere velocissima. Il sorteggio dello Slam parigino è stato infame, per lo spagnolo al suo ultimo anno prima del ritiro. Dovrà affrontare al primo turno Alexander Zverev. Ovvero il giocatore più in forma del circuito, attualmente. Almeno sulla terra rossa. Ha vinto a Roma, è in scalata del ranking e i rivali sono tutti più o meno acciaccati. Con Sinner, Alcaraz e Djokovic non proprio in forma è il tedesco che rischia di essere il favorito per vincere quello che sarebbe il suo primo Slam. Che Nadal lo batta al meglio dei cinque set, al momento, appare una missione quasi impossibile.

Lutto preventivo per Nadal a parte, il tabellone vede un Sinner (testa di serie numero 2) sorteggiato dalla parte di Carlos Alcaraz, e l’altra possibile semifinale proprio tra Zverev e Novak Djokovic. Al primo turno c’è anche una sfida d’altri tempi tra Murray e Wawrinka.

Sinner debutterà contro l’americano Eubanks, poi l’eventuale percorso verso la finale (e il numero 1 del mondo) prevede Coric o Gasquet), Norrie, forse Jarry agli ottavi, e Hurkacz o Dimitrov ai quarti.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Musetti ha beccato Galan, Arnaldi Fils e forse Nardi al secondo turno se dovesse battere Muller. Darderi contro Hijikata, Sonego contro Humbert, un qualificato per Cobolli.

