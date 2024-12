Gasperini, De Laurentiis pronto ad offrire un triennale. Napoli fiducioso (Repubblica)

C’è un triennale e la tentazione intrigante di ricostruire un progetto assieme al direttore sportivo Giovanni Manna. Domani l’incontro con Percassi

Sono ore di attesa per la decisione di Gasperini. Dopo l’Europa League conquistata con l’Atalanta, il tecnico avrà un incontro con il presidente Percassi. A lui Gasperini comunicherà le sue intenzioni per il futuro. Alla finestra c’è il Napoli. De Laurentiis pronto ad offrire un triennale e un nuovo intrigante progetto per superare l’offerta dell’Atalanta. Lo scrive Repubblica.

Tutto su Gasperini, il Napoli è fiducioso

“Tutto su Gian Piero Gasperini. E’ lui l’allenatore scelto dal Napoli per dare vita al nuovo corso degli azzurri dopo la fallimentare stagione che si concluderà domenica al Maradona contro il Lecce. Domani incontrerà il presidente Percassi e comunicherà la sua scelta. L’Atalanta ovviamente gli proporrà un nuovo contratto (quello attuale scade nel 2025) per rilanciare il ciclo e proseguire insieme. Il Napoli è fiducioso e spera di spuntarla: sul piatto c’è un triennale e la tentazione intrigante di ricostruire un progetto assieme al direttore sportivo Giovanni Manna che è già al lavoro per la rifondazione annunciata da De Laurentiis. Un allenatore come Gasperini va ovviamente supportato con giocatori adatti alla sua idea di calcio“.

Lo ha detto a Sky Sport:

«Domani torniamo a Bergamo e faremo festa. Ho solo il rammarico di non aver fatto giocare tutti abbastanza, ed è per questo che li ringrazio ancora più calorosamente. Se resto all’Atalanta? Sono in una situazione in cui hai una moglie con tre figli ma trovi una donna bellissima».

