Dotto: è stato masochistico tenere Chiesa in panchina nelle partite iniziali

Sul Corriere dello Sport definisce la scelta di Mancini inverosimile. L’attaccante della Juventus è “il nostro talento più smagliante”

Nel commento a Italia-Spagna sul Corriere dello Sport, Giancarlo Dotto spende parole di elogio verso Federico Chiesa. L’attaccante della Juventus, ieri, è stato l’autore del gol del vantaggio sulla squadra di Luis Enrique. Era stato già determinante contro l’Austria. Ancora una volta ha dimostrato di essere il talento più in forma della Nazionale di Roberto Mancini. Ma Dotto non risparmia una critica al ct azzurro, quando scrive che è stata masochistica la sua scelta di tenere Chiesa in panchina, all’inizio di questo Europeo.

“E’ sempre Chiesa. Il nostro talento più smagliante, inverosimilmente e masochisticamente tenuto in panchina nelle partite iniziali”.