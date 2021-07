Dotto: non ci abbiamo capito nulla, in campo e in panchina, ma in finale andiamo noi

Annichiliti per lunghi tratti dalla Spagna che “ci ha fatto il mazzo tanto” e ci ha nascosto palla per buona parte della partita. Ci salva il talento di Chiesa

Lo scrive Giancarlo Dotto sul Corriere dello Sport, sottolineando la prestazione non all’altezza dell’Italia contro la Spagna.

“Dominati in lungo e in largo, annichiliti per lunghi tratti, tecnicamente, fisicamente e tatticamente, ma in finale andiamo noi. Non si sa come, ma andiamo noi. Con qualche rossore, ma andiamo noi. Stremati, ma andiamo noi”.