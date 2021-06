I gol fuori casa non esistono più: l’Uefa abolisce il fattore campo nelle coppe

Il fattore campo non esiste più. I gol fuori casa varranno quanto quelli in casa. Già dalle coppe europee che partono a settembre. Una vera rivoluzione, un fatto epocale. L’ha deciso il Comitato Esecutivo della Uefa che oggi ha approvato la rimozione della cosiddetta regola dei gol in trasferta da tutte le competizioni Uefa per club (uomini, donne e giovanili) a partire dalle fasi di qualificazioni delle prossime competizioni.

⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.

Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL

— UEFA (@UEFA) June 24, 2021