69 anni fa, nasceva Dirceu

Esattamente 69 anni fa (il 15 1952) nasceva a Curitiba, in Brasile, José Guimaraes Dirceu, uno dei calciatori più forti e talentuosi, ma al tempo stesso sottostimato e poco ricordato (e, purtroppo, anche molto sfortunato…), ad aver indossato la maglia azzurra del Napoli.

Per ripercorrere interamente la lunghissima carriera del forte calciatore brasiliano occorrerebbe gettar giù veri e propri fiumi di inchiostro, ma alla fine si rischia soltanto di ripetere (e certamente meno bene…) quanto già riportato in questo bellissimo ricordo pubblicato, lo scorso gennaio, da Paolo Camedda sul portale Goal.com.

Null’altro da aggiungere a quanto già magistralmente scritto: si può solo invitare a leggerlo tutto d’un fiato e a visionare con attenzione il video-raccolta in esso contenuto, che racchiude tutti i venti gol realizzati da Dirceu in Serie A. Venti gol in cinque campionati non sono molti, soprattutto se rapportati ai giorni d’ (basti pensare che in tanti li realizzano in un campionato soltanto…), ma ciò che balza agli occhi è la pregevole fattura degli stessi, autentici capolavori balistici, dei veri e propri “missili di precisione terra-aria”, scagliati verso la porta avversaria, il più delle volte da distanze davvero improbabili.