Lazio: se Sarri aveva perso lo spogliatoio, Tudor rischia di scavalcarlo in fretta (Corsport)

Il croato mandato a quel paese da Zaccagni, il nervosismo di Luis Alberto. Guendouzi sconvolto per essere stato richiamato dagli ultras

Lazio: se Sarri aveva perso lo spogliatoio, Tudor rischia di scavalcarlo in fretta. Lo scrive il Corriere dello Sport. Ecco cosa scrive il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni.

Cambiare tutto, forse troppo, per non cambiare niente. Il caso Lazio è esploso con evidenza a Monza. Tudor mandato a quel paese da Zaccagni, il palese nervosismo di Luis Alberto. I riccioli sconvolti di Guendouzi, richiamato dagli ultras perché era rientrato subito nello spogliatoio. Lui come Vecino. Un confronto durato oltre dieci minuti davanti alle inferriate e concluso con il chiarimento, testimoniato dalle immagini di Dazn. La Procura Federale potrebbe aprire un fascicolo: il codice di giustizia sportiva vieta interlocuzioni con i tifosi a fine partita. La Lazio attraverso le dichiarazioni di Marusic ha chiarito il tenore del confronto, concluso con il lancio di maglie e un patto rinnovato per le ultime tre partite di campionato. Non ci sono state minacce o contestazioni violente.

Mondo Lazio: Guendouzi è scontento, Romagnoli pure, Rovella e Isaksen non giocano più

Chi pensava che Sarri avesse perso lo spogliatoio, non si era reso conto che Tudor rischia di scavalcarlo in fretta. E’ distante per idee di calcio e preferenze. Neppure citiamo Ciro e Luis. Guendouzi è scontento, Rovella e Isaksen non giocano più, Romagnoli allergico alla marcatura a uomo, Zaccagni fa il terzino. Kamada è l’unico rivalutato dal croato. Viene da chiedersi se Lotito spenderà di più per rivoluzionare di nuovo la Lazio, mettendo in discussione persino gli ultimi acquisti, o se risparmierà investendo su un altro allenatore a giugno. Mai dare niente per scontato.

