La tesi di Gattuso al Master di Coverciano: «Con il club serve rispetto reciproco»

Rino Gattuso si prepara a guidare la Fiorentina in panchina. Intanto, l’ambiente si prepara ad accoglierlo. Il Corriere Fiorentino analizza la sua tesi di laurea al Master di Coverciano. Il quotidiano ne riporta alcuni estratti. Il titolo è: «Luci e ombre nel percorso di carriera dell’allenatore». E’ datata 2014.

«Sono tornato tra i banchi di scuola e da ragazzino non mi piaceva mica tanto. Sarei bugiardo se dicessi che all’inizio non sperassi in un’agevolazione per meriti sportivi riservata ai campioni del Mondo. Oggi penso l’esatto opposto: la formazione mi ha reso più ricco».