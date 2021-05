Il Giornale: tra la Juventus e Allegri non c’è ancora l’accordo economico

Il ritorno del tecnico in panchina sembra prossimo, ma non sono da escludere ribaltoni dato che c’è distanza sui soldi

Su Il Giornale la trattativa tra Massimiliano Allegri e la Juventus per il futuro della panchina bianconera. L?arrivo di Max sembrerebbe molto vicino, ma non sono esclusi ribaltoni, anche perché manca ancora l’accordo economico tra le parti. I soldi restano un problema. Il quotidiano scrive che, con la rescissione del contratto di Paratici, il ritorno di Allegri in panchina sembra essere prossimo. Ed aggiunge:

“L’ufficialità ancora non c’è ed è comunque chiaro che in un momento come questo i ribaltoni sono sempre possibili, anche perché non c’è l’accordo economico. Però, al netto di eventuali cataclismi (nel caso, occhio soprattutto a Gasperini), il tecnico di Livorno è vicino a prendersi la rivincita e a tornare a sedersi sulla panchina della Signora”.