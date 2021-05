Corriere: Allegri chiede alla Juve 13 milioni, non è stata ancora presa nessuna decisione

Il tecnico vuole lo stesso stipendio che prendeva Conte all’Inter. Il club bianconero tratta per un ingaggio fisso più leggero, con bonus elevati.

Non c’è ancora nulla di certo relativamente all’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. C’è distanza tra domanda e offerta. Il Corriere della Sera scrive che il tecnico vorrebbe un ingaggio come quello di Conte all’Inter: 13 milioni. Ma che il club bianconero sta trattando per un importo più basso con bonus elevati.

“Allegri è attento fino all’ultimo alle evoluzioni interiste e soprattutto madridiste visto l’addio di Zizou: sta trattando sul compenso con Agnelli e nessuna decisione è stata presa. Pare che Max per tornare in sella abbia chiesto lo stesso stipendio che prendeva Conte all’Inter. Si tratta per un ingaggio fisso più leggero, con bonus elevati. Anche se l’irruzione di Zidane sul mercato potrebbe cambiare ancora una volta tutte le carte. Federico Cherubini da d.s. diventa capo dell’area sportiva e farà il mercato. È però probabile l’inserimento di una figura sopra di lui, come quella di Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo o di Maurizio Arrivabene, ex team principal della Ferrari”.