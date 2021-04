Corsport: Milik sarà rivenduto a 15 milioni e al Napoli spetta tra il 20 e il 30%

Versione diversa rispetto a quella de L’Equipe (10 milioni). Se dovesse essere ceduto a luglio, il Napoli li incasserebbe subito

È scattata la guerra delle cifre sul futuro di Milik. È della settimana scorsa la notizia de L’Equipe per cui il polacco ha col Marsiglia una clausola per cui potrà essere rivenduto già a luglio per 12 milioni. Il club francese ne pagherà 10 al Napoli, 1,5 saranno serviti per l’ingaggio di questi mesi e avanzerebbero anche 500mila euro.

Il Corriere dello Sport oggi invece fornisce una interpretazione diversa. Innanzitutto il Napoli dovrebbe incassare 13 milioni dal Marsiglia. Poi, sulla futura vendita va aggiunta una percentuale tra il 20 e il 30% sulla rivendita che sarà attorno ai 15 milioni. Quindi il Napoli incasserebbe decisamente di più rispetto alla versione de L’Equipe. Non solo, ma in caso di cessione già a luglio il Napoli incasserebbe i soldi con un anno di anticipo rispetto a quanto pattuito col club francese.