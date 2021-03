1 miliardo per la NFL, Amazon fa sul serio per i diritti tv

Il colosso di di Jeff Bezos, che fino ad ora aveva investito solo le briciole nel mondo del calcio, sta dimostrando di essere invece seriamente interessato

Se na parlava da giorni, ma ieri sera è arrivata l’ufficialità: Amazon pagherà oltre un miliardo di dollari per trasmettere il Thursday Night (la gara del giovedì) di NFL, il campionato Usa di football americano, a partire dal 2023 e per i successivi 10 anni.

Un investimento record nel campo dei diritti tv che arriva proprio nel momento in cui in Italia non si riesce a trovare un accordo tra i club per stabilire quale sia l’offerta migliore per aggiudicare i prossimi diritti tv, corsa in cui c’è anche Amazon. Con questo accordo il colosso di Jeff Bezos ha dimostrato di iniziare a fare sul serio sullo sport live.

Fino ad oggi il suo apporto al mondo dello sport era stato sempre minimo considerando il volume di affari che Amazon fa registrare, nel Regno Unito ad esempio, dove è sbarcato nel 2019 dove ha acquistato i diritti prima dell’ATP World Tour di tennis fino al 2023, poi del calcio: 105 milioni di euro per l’esclusiva streaming di 20 partite di Premier League a stagione, tra cui quelle del boxing day (26 dicembre).

La strategia è decisamente cambiata considerando gli 1,32 miliardi che Amazon verserà ogni anno nelle casse dell’NFL.