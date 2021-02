Mattino: lungo colloquio tra Osimhen e Gattuso a Castel Volturno

Il tecnico gli ha spiegato che è normale giocare con un po’ di fastidio e gli ha chiesto se se la sente di scendere in campo titolare in Coppa Italia

Il Mattino racconta di una lunga chiacchierata tra Gattuso e Osimhen, ieri, a Castel Volturno. Il tecnico pensa di impiegarlo titolare domani contro l’Atalanta. Ha voluto chiedere al nigeriano se se la sente.

“E Osimhen? Ieri Ringhio lo ha fatto sedere sul prato e si è fermato a lungo a parlare con l’attaccante. Anche le parole medicano e rafforzano. Gli ha spiegato che è normale giocare con un po’ di fastidio e che non deve preoccuparsi più di tanto perché non risulta guarito al 100 per cento. Ma tocca la nigeriano decidere e ascoltare i sussulti della sua spalla: se dà l’ok, se dice che se la sente, potrebbe essere titolare domani con l’Atalanta. Se mostra ancora perplessità, riecco Petagna”.