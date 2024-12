Barcellona, Laporta si illude di far dimettere Xavi (Relevo)

Il Barça è diventato un Grande Fratello, tutti sanno tutto. È La strategia di Laporta per portare Xavi alle dimissioni. Lui continua sulla linea “non so niente”

Relevo analizza il periodo del Barcellona. Sembra che nel club blaugrana niente più sia un segreto. Tutti sanno chi, cosa, dove, quando e perché. Il portale spagnolo scrive che il Barça è diventato come un “Grande Fratello dove tutto viene a galla: dove si incontra la dirigenza del club, chi sta dalla parte di chi. I viaggi e gli incontri, gli ipotetici pre-accordi e le dichiarazioni di cui ancora non si sa nulla“.

Ma dietro questa apparente trasparenza si nasconde una strategia di Laporta. L’ultimo esempio è il tama tam mediatico sulla posizione di Xavi. Prima destinato a lasciare il club, poi si trova l’accordo tra allenatore e club e adesso il presidente vorrebbe farlo fuori.

La strategia di Laporta per condurre Xavi alle dimissioni

Nelle ultime ore circola la notizia di un incontro tra Deco, direttore sportivo del Barça, e Flick, ex ct della Germania. C’è chi parla di un incontro fisico e chi di un contatto telefonico. In parecchi concordano però che tutto sia partito da Laporta.

“A tutto questo, va aggiunto che l’entourage di Xavi sottolinea giorno dopo giorno che nessuno gli ha detto niente. C’è chi interpreta questo caos come un meccanismo di pressione sull’allenatore blaugrana affinché si dimetta dall’incarico o accetti di negoziare la sua rescissione. Perché è importante sottolineare che il club in caso di licenziamento dovrebbe pagare tra i 15 e i 20 milioni di euro all’allenatore e al suo staff. In caso contrario, dovranno negoziare per porre fine alla Guerra Fredda blaugrana”.

E ancora:

“L’avvicinamento, l’incontro o la telefonata tra Deco e Flick ha aperto un nuovo scenario. Il Barça si sta avvicinando al suo possibile nuovo allenatore senza parlare con quello che ha già ingaggiato per la prossima stagione“.

Laporta vuole licenziare Xavi, ma così il Barcellona perderebbe circa 20 milioni (Mundo Deportivo)

Quella del Barcellona e Xavi è diventata una vera e propria telenovela: prima l’annuncio dell’addio, poi il ritorno sui propri passi e infini quelle dichiarazioni scottanti sulla situazione finanziaria della squadra, che non sono piaciute al presidente Laporta. E ora il presidente dei blaugrana sta riflettendo sul futuro di Xavi.

Mundo Deportivo scrive che “Laporta continua ad avere l’intenzione di licenziarlo la prossima settimana, nonostante alcune voci influenti gli abbiano consigliato di pensarci prima un paio di volte, per quello che potrebbe comportare in termini di immagine e di spreco finanziario. E i licenziamenti di Xavi e del suo staff sono stimati in circa 20 milioni”.

