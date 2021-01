Corriere: De Laurentiis inizia a spazientirsi, la posizione di Gattuso non è più tranquilla

Il dissenso del presidente arriva nello spogliatoio. Il tecnico avverte la squadra: «Continuando così tra le prime quattro non ci arriviamo».

Dopo la sconfitta in finale di Supercoppa, il Napoli si è presentato a Verona con la reazione peggiore: morale basso e stato d’animo (e fisico) tali da compromettere la partita, scrive Monica Scozzafava sul Corriere della Sera. Il presidente De Laurentiis inizia a spazientirsi e la posizione di Gattuso in panchina non è più così tranquilla.

“De Laurentiis inizia però a spazientirsi, e il suo dissenso arriva in qualche modo nello spogliatoio. La posizione di Rino non è più così tranquilla. «Continuando così — avverte l’allenatore del Napoli — tra le prime quattro non ci arriviamo»”.

Il tecnico potrebbe dover difendersi dal presidente.

“Da solo a parare i colpi, e i prossimi potrebbero essere proprio quelli di De Laurentiis”.