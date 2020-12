Ha scommesso sul suo trasferimento all’Atletico, Trippier squalificato per 10 settimane

Il nazionale inglese, per un po’ accostato anche al Napoli, salterà in tutto 12 partite e rientrerà solo a marzo

Kieran Trippier ha piazzato scommesse durante il suo trasferimento dal Tottenham all’Atletico Madrid, e ora la FA l’ha squalificato per 10 settimane. Il nazionale inglese, che dovrà anche pagare una multa di 80.000 euro, rientrerà in tempo per gli Europei.

Il terzino destro dell’Atletico Madrid, per un po’ accostato anche al Napoli, era stato incriminato a maggio e aveva dovuto ritirarsi dalla nazionale inglese a ottobre, per la partita della Nations League contro la Danimarca, per partecipare a un’udienza sulle accuse a lui mosse.

Si tratta di scommesse piazzate nel periodo del suo trasferimento in Spagna, dal Tottenham nel luglio 2019: è stata nominata una commissione indipendente per esaminare il caso, che è riuscita a provare quattro delle presunte violazioni , respingendone tre.

Trippier è bandito da tutte le attività legate al calcio fino a domenica 28 febbraio 2021: salterà l’andata degli ottavi di finale di Champions League dell’Atletico Madrid contro il Chelsea e un totale di 12 partite. Potrà tornare in campo contro il Real Madrid il 7 marzo, e sarà a disposizione di Gareth Southgate per le qualificazioni alla Coppa del Mondo di marzo.