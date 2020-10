Gattuso: «Non voglio litigare con De Laurentiis. Voglio restare, una soluzione si troverà» 

In conferenza stampa: «Con i cinque cambi non ci sono più titolari e riserve, non voglio vedere facce arrabbiate in panchina, bisogna studiare i movimenti degli avversari perché poi si può trovare spazio per 25-30 minuti».

Ieri Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita di Europa League di stasera contro la Real Sociedad.

«Abbiamo un ottimo organico, dobbiamo affrontare tutte le partite con la massima serietà giocando

al massimo in ogni competizione. Con i cinque cambi non ci sono più titolari e riserve, non voglio vedere facce arrabbiate in panchina, bisogna studiare i movimenti degli avversari perché poi si può trovare spazio per 25-30 minuti».

Gattuso ha parlato anche del rinnovo.

«La clausola non mi piace ma ho rispetto del presidente, non voglio litigare con lui. Sto bene a Napoli, voglio restare qui e credo che una soluzione si troverà».