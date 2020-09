Gazzetta: effetto James, in Colombia molti bambini battezzati col nome Everton

L’abbraccio con Ancelotti a fine gara. Il tecnico: «nel primo tempo loro hanno giocato meglio. Noi bene davanti, qualcosa da rivedere dietro»

Il primato in classifica dell’Everton, in condominio con Crystal Palace (vittorioso in casa dello United) e Arsenal (2-1 al West Ham), ovviamente conquista spazio sui giornali sia italiani sia stranieri. La Gazzetta dedica un articolo alla squadra di Ancelotti che ieri ha battuto 5-2 il West Browmich. Anche se c’è stata la tripletta di Calvert-Lewin, se Allan ha giocato un’altra signora partita e se Richarlison è entrato in quattro reti su cinque, la vetrina è dedicata a James e Ancelotti.

In Colombia, nelle ultime due settimane molti bambini sono stati battezzati con il nome “Everton”. Il paese sudamericano è impazzito con il trasferimento di James Rodriguez in Inghilterra, alla corte di re Carlo, l’allenatore che più di tutti ha capito e sfruttato le doti dell’ex Real Madrid. L’abbraccio tra i due, al momento della sostituzione, è una delle immagini più suggestive della gara.

Il tecnico di Reggiolo ha commentato con onestà il match di ieri.

L’Everton in testa dopo due turni era nei pensieri di Ancelotti. La suggestione ha accompagnato Carlo nelle sue uscite in bicicletta di questi giorni, approfittando dell’ultimo sole estivo. Ma è lui per primo a non illudersi: «Onestamente nel primo tempo loro hanno giocato meglio. Onestamente la doppia espulsione ha reso tutto più facile. Onestamente bene davanti, ma qualcosa da rivedere dietro». Onestamente l’Everton ha operato bene sul mercato – in arrivo il difensore Tomori -, onestamente Calvert-Lewin – 4 gol in due gare – è già nella galleria dei calciatori valorizzati da Ancelotti, onestamente c’è la mano di Carletto in questo avvio boom.