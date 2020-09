Campania, De Luca firma nuova ordinanza: obbligo di mascherina all’aperto

Da oggi fino al 4 ottobre. Durante l’intera giornata e a prescindere dalla distanza interpersonale

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha deciso di introdurre una nuova stretta in tema di virus, per provare a frenare i contagi, nettamente in ascesa. Il governatore ha firmato una nuova ordinanza in cui, da oggi e fino al 4 ottobre prossimo, su tutto il territorio regionale viene disposto l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto.

De Luca dichiara:

«Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore».

La norma prevede nello specifico:

“E’ disposto l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto). L’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva”.