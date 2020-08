Tuttosport: Giuntoli ha trovato l’intesa col Sassuolo per Boga

La soluzione sarebbe il versamento di 25 milioni cash, più il cartellino di Ounas, che tornerebbe utile a De Zerbi nel suo 4-3-3

Nonostante il Napoli non abbia ancora piazzato nessuno dei calciatori in uscita, primi tra tutti Allan, Milik e Koulibaky, il ds Giuntoli continua a lavorare sul fronte acquisti per la prossima stagione. Due sono gli obiettivi quasi chiusi secondo Tuttosport, il primo e Gabriel del Lille

Il secondo è Jeremy Boga. Nel caso del 23enne franco ivoriano, il ds Giuntoli ha da tempo trovato l’accordo economico con il fratello-manager dell’esterno offensivo (2,3 milioni a stagione per 5 anni), mentre con il Sassuolo la discussione va avanti da molto tempo su di una cifra che rende il club emiliano irremovibile: 40 milioni di euro. Ora sembrerebbe che i responsabili del mercato delle due società, Giuntoli e Carnevali, sia prossimi alla soluzione del caso, con il versamento da parte del Napoli di 25 milioni cash, più il cartellino di Ounas, che tornerebbe utile a De Zerbi nel suo 4-3-3.