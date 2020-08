Rummenigge: “Comprare Messi? Non è in linea con la nostra filosofia”

L’amministratore delegato del Bayern a Tuttosport: “Non possiamo pagare un giocatore di simile portata, non rientra nella nostra politica”

Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport di cui si riporta un estratto.

Non esiste una formula vincente per la Champions League. Quello che conta è la filosofia, che però cambia da club a club e non è esportabile. Il Bayern è diverso dalla Juventus o dal Real Madrid, le inglesi sono realtà con altre differenze ancora. La mia idea è che i soldi siano importanti, ma lo sia altrettanto la mentalità della società.

Messi? Non possiamo pagare un giocatore di simile grandezza. Non fa parte della nostra politica e della nostra filosofia.