Koeman ha comunicato a Suarez che non rientra nei suoi piani

Lo riporta la radio catalana RAC1: l’attaccante avrebbe ricevuto la chiamata questa mattina in cui l’allenatore gli ha dato la notizia

Luis Suarez è sul mercato: è questo quanto riporta la radio catalana RAC1, ripresa dal Mundo Deportivo, che racconta di una telefonata di Koeman all’uruguaiano in cui gli è stato detto che non farà parte del Barcellona.

Suarez era in vacanza e stamattina ha ricevuto la chiamata di Koeman, il nuovo allenatore blaugrana, che in una breve conversazione gli ha detto che non rientra nei piani della prossima stagione.

L’attaccante ha un contratto in scadenza nel 2021 con opzione per l’anno successivo. Adesso, il passo successivo sarà la negoziazione tra gli avvocati del giocatore e il club per la risoluzione del contratto.