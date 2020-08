Diritti tv, slittano a venerdì le offerte. Favorita la cordata Cvc (che piace a Dal Pino)

Il Sole 24 Ore fa il punto sulla media company. L’assemblea di Lega deciderà il 9 settembre. In corsa anche la proposta di De Laurentiis

Slitta a venerdì il termine ultimo per le offerte dei fondi di investimento per una minoranza della media company dove dovrebbero confluire i diritti tv della Serie A. E l’assemblea di Lega si svolgerà il 9 settembre e non il 2.

Il Sole 24 Ore ribadisce che il consorzio composto dai private equity Cvc, Advent e Fsi è favorito rispetto a Bain Capital.

Secondo indiscrezioni,

Cvc, Advent e Fsi valorizzerebbero l’intera media company della Lega circa 15 miliardi.

Cvc avrebbe il 50% e Advent-Fsi l’altro 50%. È l’opzione che piace di più al presidente della Lega Dal Pino. Cvc ha investito sul 6 Nazioni di rugby, sul MotoGp e sulla Formula 1.

Spiega Il Sole 24 Ore che in Lega “saranno necessari i tre quarti dell’assemblea per votare a favore di una proposta. Molti club, al momento, sono ancora indecisi visto l’ampio ventaglio di offerte sul tavolo: non soltanto quelle dei private equity, ma anche quelle di finanziamento di altri operatori, come Fortress, General Atlantic, Gso-Blackstone.

C’è poi Aurelio De Laurentiis

che ha studiato l’unica alternativa veramente credibile all’offerta dei private equity, con una media company gestita in proprio dai club senza l’ausilio dei fondi.