Da Piqué a Suarez, Bartomeu mette in vendita mezzo Barcellona

Per il presidente (fino a marzo) Jordi Alba, Piqué, Sergi Roberto, Busquets, Suárez, Vidal, Rakitic e Umtiti non sono più indispensabili

La lista degli indispensabili si traduce in automatico in un’altra lista, quella di chi può tranquillamente andarsene. I nomi li fa tutti Josep Maria Bartomeu, il presidente del Barcellona in crisi totale almeno fino alle elezioni di marzo.

Il nuovo tecnico appena ufficializzato, Ronald Koeman, secondo Bartomeu avrà sicuramente a disposizione Ter Stegen, Semedo, Lenglet, De Jong, Dembélé, Griezmann e Ansu Fati. Più Messi, il quale è un caso a parte: il Pallone d’Oro autodetermina il proprio destino, se deciderà di andare via nessuno lo potrà fermare.

Per contrapposizione, scrive Marca, esiste dunque un altro elenco: i senatori non nominati, che proprio perché non più indispensabili, sono da considerarsi ufficialmente sul mercato. Jordi Alba, Piqué, Sergi Roberto, Sergio Busquets e Luis Suárez, ma anche Arturo Vidal, Rakitic o Umtiti.

Non vuol dire che davvero andranno via tutti. Sergi Roberto o Busquets, per esempio, è difficilissimo che lascino Barcellona. E per gli altri c’è da considerare un mercato molto complicato per le condizioni finanziarie generali. Suarez potrebbe finire nella trattativa con l’Inter per portare in Catalogna Lautaro.

Ma la rivoluzione è appena cominciata: le prime due teste pesanti sono già rotolate in terra.